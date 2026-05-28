"Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha kehrt für Lesung auf Burg Stolpen zurück

Stolpen - Die Tickets für seine Halloween-Lesung "Dracula" am 31. Oktober waren so schnell weg, dass der Dresdner "Game of Thrones"-Serienstar Tom Wlaschiha (52) eine zweite Lesung in der Kornkammer der Burg Stolpen nachschiebt.

Tom Wlaschiha (52) spielte sich 2012 und 2015/16 mit der Serie "Game of Thrones" in die Herzen eines internationalen Millionenpublikums. © IMAGO/Anadolu Agency

Für die Zusatzlesung am 1. November (20 Uhr) startet am Donnerstag (11 Uhr) der Vorverkauf - online unter www.burg-stolpen.de und an der Tageskasse der Burg.

Wlaschiha liest aus Bram Stokers Grusel-Klassiker von 1897 und wird dabei musikalisch begleitet von Frieder Zimmermann (54).