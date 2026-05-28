"Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha kehrt für Lesung auf Burg Stolpen zurück
Stolpen - Die Tickets für seine Halloween-Lesung "Dracula" am 31. Oktober waren so schnell weg, dass der Dresdner "Game of Thrones"-Serienstar Tom Wlaschiha (52) eine zweite Lesung in der Kornkammer der Burg Stolpen nachschiebt.
Für die Zusatzlesung am 1. November (20 Uhr) startet am Donnerstag (11 Uhr) der Vorverkauf - online unter www.burg-stolpen.de und an der Tageskasse der Burg.
Wlaschiha liest aus Bram Stokers Grusel-Klassiker von 1897 und wird dabei musikalisch begleitet von Frieder Zimmermann (54).
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Bereits vor zwei Jahren hatte Wlaschiha in Stolpen mit einem Gespräch über seine Karriere und seine Serien-Rolle gastiert - mit einer eigens für Stolpen konzipierten Lesung samt Gänsehautfeeling kehrt er zurück.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Anadolu Agency / IMAGO/Sylvio Dittrich