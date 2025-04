Burgstädt trauert um Ex-Bürgermeister

Lothar Naumann (†76) war Ehrenbürger seiner Heimatstadt Burgstädt. © Stadtverwaltung Burgstädt / Ralf Jerke

Das bestätigte sein Sohn Lars (49) auf Facebook. Der Vater und Großvater sei am Dienstag friedlich eingeschlafen.

"Nach mehreren Jahren verschiedener Erkrankungen war die Last am Ende zu groß. Wir konnten uns in Würde von ihm verabschieden und trauern um einen liebevollen und großartigen Menschen."

Lothar Naumann (Freie Wähler) war zwischen 1994 und 2008 Stadtoberhaupt von Burgstädt. Später wurde er Ehrenbürger seiner Heimatstadt.