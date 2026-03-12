Bußgeldstelle betroffen: Softwarepanne sorgt für Zahlungschaos bei Sachsens Behörden
Von Sebastian Münster
Leipzig/Dresden - IT-Probleme haben in Sachsens Behörden und Einrichtungen zu Problemen bei der Zahlungsverwaltung geführt.
Grund dafür ist einem Bericht der Investigativ-Redaktion des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) zufolge eine Software-Umstellung. In der Folge hätten Zahlungsein- und -ausgänge monatelang nicht wie gewohnt bearbeitet und zugeordnet werden können.
Das Landesamt für Steuern und Finanzen bestätigte die Angaben auf Anfrage zunächst nicht. Den MDR-Recherchen zufolge sind zahlreiche Einrichtungen betroffen: Die Zentrale Bußgeldstelle hat demnach einen Stopp aller Mahnverfahren verhängt.
Mehrere Hochschulen können die Zahlung fälliger Semesterbeiträge nicht nachvollziehen und die Gehaltszahlungen für Mitarbeiter und studentische Hilfskräfte nicht wie gewohnt bearbeiten.
Das genaue Ausmaß der Auswirkungen sei unklar.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa