Bußgeldstelle betroffen: Softwarepanne sorgt für Zahlungschaos bei Sachsens Behörden

Leipzig/Dresden - IT-Probleme haben in Sachsens Behörden und Einrichtungen zu Problemen bei der Zahlungsverwaltung geführt.

Eine Softwarepanne hat für Chaos in Sachsens Behörden gesorgt. Unter anderem die Bußgeldstelle soll betroffen sein. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Grund dafür ist einem Bericht der Investigativ-Redaktion des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) zufolge eine Software-Umstellung. In der Folge hätten Zahlungsein- und -ausgänge monatelang nicht wie gewohnt bearbeitet und zugeordnet werden können.

Das Landesamt für Steuern und Finanzen bestätigte die Angaben auf Anfrage zunächst nicht. Den MDR-Recherchen zufolge sind zahlreiche Einrichtungen betroffen: Die Zentrale Bußgeldstelle hat demnach einen Stopp aller Mahnverfahren verhängt.