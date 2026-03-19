Chip-Forum kommt nach Sachsen: Diese Summe lässt der Freistaat dafür springen
Dresden/Sopot - Eines der hochrangigsten Entscheiderforen der Chip-Branche, das SEMI Industry Strategy Symposium Europe (ISS Europe), wird in den Jahren 2027 und 2028 in Sachsen stattfinden.
Den symbolischen Staffelstab übernahm Sachsens Wirtschaftsstaatssekretär Sebastian Scheel (50) beim diesjährigen Symposium vor wenigen Tagen im polnischen Sopot.
Der Freistaat Sachsen unterstützt Vorbereitung und Durchführung der beiden Veranstaltungen mit insgesamt 300.000 Euro.
Als Veranstaltungsort ist Dresden vorgesehen. Erwartet werden rund 400 Führungskräfte von Halbleiterherstellern und Zuliefererindustrien.
Titelfoto: Robert Michael/dpa