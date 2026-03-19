Chip-Forum kommt nach Sachsen: Diese Summe lässt der Freistaat dafür springen

Eines der hochrangigsten Entscheiderforen der Chip-Branche wird 2027 und 2028 in Sachsen stattfinden. Als Veranstaltungsort ist Dresden vorgesehen.

Von Thomas Staudt

Dresden/Sopot - Eines der hochrangigsten Entscheiderforen der Chip-Branche, das SEMI Industry Strategy Symposium Europe (ISS Europe), wird in den Jahren 2027 und 2028 in Sachsen stattfinden.

Ein hochrangiges Entscheiderforum der Chip-Branche kommt nach Sachsen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa Den symbolischen Staffelstab übernahm Sachsens Wirtschaftsstaatssekretär Sebastian Scheel (50) beim diesjährigen Symposium vor wenigen Tagen im polnischen Sopot. Der Freistaat Sachsen unterstützt Vorbereitung und Durchführung der beiden Veranstaltungen mit insgesamt 300.000 Euro.