Circus Magic verzaubert den Meißner Advent

Nicht nur in Dresden heißt es derzeit Manege frei. Auch in Meißen zieht wieder Zirkusleben ein: Der "Circus Magic" der Familie Endres schlägt seine Zelte auf.

Von Jacqueline Grünberger

Meißen - Nicht nur in Dresden heißt es derzeit Manege frei. Auch in Meißen zieht wieder Zirkusleben ein: Der "Circus Magic" der Familie Endres schlägt an der Siebeneichener Straße 48a gerade seine Zelte auf – um pünktlich am Freitag seine Premiere zu feiern.

Chef-Clown Jeffrey Endres (27), Junior-Clown Cayden (1) und Artistin Vivian Lauenburger (27) hoffen auf viele Zirkus-Besucher.
Chef-Clown Jeffrey Endres (27), Junior-Clown Cayden (1) und Artistin Vivian Lauenburger (27) hoffen auf viele Zirkus-Besucher.  © Eric Münch

Zirkus ist für die Familie gelebte Tradition. Seit 1997 als eigener Betrieb unterwegs, steht sie bereits in siebter Generation in der Manege. Der älteste Sohn und Clown Jeffrey Endres (27) tourt dabei nicht allein, sondern gemeinsam mit seiner Familie durch Sachsen. An seiner Seite ist neben seinen Eltern auch seine Partnerin Vivian Lauenburger (27).

Ebenfalls mit von der Partie: ihr gemeinsamer Sohn Cayden (1), der 2024 sogar während eines Gastspiels in Meißen geboren wurde.

Er darf nun in seiner Geburtsstadt einen besonderen Moment feiern: "Er wird das erste Mal Teil der Show sein und die Zirkuspolizei spielen", freut sich Clown Jeffrey.

Längst kein Einzelfall mehr: Gewalt nimmt in Sachsens medizinischen Einrichtungen zu
Sachsen Längst kein Einzelfall mehr: Gewalt nimmt in Sachsens medizinischen Einrichtungen zu

Auch international wird einiges aufgefahren: "Mit Marina und Ivan Butrym haben wir ein starkes Jongleur-Ehepaar aus Polen dabei", verrät Jeffrey.

Die Schottischen Hochlandrinder werden eine wichtige Rolle bei der Zirkus-Show spielen.
Die Schottischen Hochlandrinder werden eine wichtige Rolle bei der Zirkus-Show spielen.  © Eric Münch
Die fünf Kamele Achmet, Fatima, Samira, Erwin und Ali haben regelmäßig Auslauf auf der Weide.
Die fünf Kamele Achmet, Fatima, Samira, Erwin und Ali haben regelmäßig Auslauf auf der Weide.  © Eric Münch

Zirkus verlost exklusiv fünf Familientickets für Premiere

Papa Jeffrey (27) ist sehr stolz, dass mit seinem Sohn Cayden (1) nun auch die siebte Generation der Zirkus-Familie in die Manege tritt.
Papa Jeffrey (27) ist sehr stolz, dass mit seinem Sohn Cayden (1) nun auch die siebte Generation der Zirkus-Familie in die Manege tritt.  © Eric Münch

Trotz aller Kritik, die Zirkusse und Tierhaltung oft begleiten, gehören auch Tiere zum Alltag des "Circus Magic": "Wir haben hier nur Haus- und Nutztiere. Und außerdem ist der Zirkus heute einer der meist kontrollierten Tierbetriebe", betont Jeffrey.

Freitag bis einschließlich den 4. Januar gastiert der Zirkus auf dem Sportplatz Jugendwiese in Meißen.

Tickets gibt es ab 16/14 Euro, Kinder haben in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen diesen Freitag sogar freien Eintritt.

"Die Hütte brennt": Fünf Forderungen nach ostdeutschem Chemie-Gipfel
Sachsen "Die Hütte brennt": Fünf Forderungen nach ostdeutschem Chemie-Gipfel

Das Beste: Der Zirkus verlost exklusiv fünf Familientickets für die Premiere. Einfach bis Donnerstag eine E-Mail mit dem Kennwort "Zirkus" und Anschrift an [email protected] schicken. Die Gewinner werden zeitnah informiert. Weitere Infos: circus-magic.de

Titelfoto: Eric Münch

Mehr zum Thema Sachsen: