Circus Magic verzaubert den Meißner Advent

Meißen - Nicht nur in Dresden heißt es derzeit Manege frei. Auch in Meißen zieht wieder Zirkusleben ein: Der "Circus Magic" der Familie Endres schlägt an der Siebeneichener Straße 48a gerade seine Zelte auf – um pünktlich am Freitag seine Premiere zu feiern.

Chef-Clown Jeffrey Endres (27), Junior-Clown Cayden (1) und Artistin Vivian Lauenburger (27) hoffen auf viele Zirkus-Besucher. © Eric Münch

Zirkus ist für die Familie gelebte Tradition. Seit 1997 als eigener Betrieb unterwegs, steht sie bereits in siebter Generation in der Manege. Der älteste Sohn und Clown Jeffrey Endres (27) tourt dabei nicht allein, sondern gemeinsam mit seiner Familie durch Sachsen. An seiner Seite ist neben seinen Eltern auch seine Partnerin Vivian Lauenburger (27).

Ebenfalls mit von der Partie: ihr gemeinsamer Sohn Cayden (1), der 2024 sogar während eines Gastspiels in Meißen geboren wurde.

Er darf nun in seiner Geburtsstadt einen besonderen Moment feiern: "Er wird das erste Mal Teil der Show sein und die Zirkuspolizei spielen", freut sich Clown Jeffrey.

Auch international wird einiges aufgefahren: "Mit Marina und Ivan Butrym haben wir ein starkes Jongleur-Ehepaar aus Polen dabei", verrät Jeffrey.