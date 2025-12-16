Circus Magic verzaubert den Meißner Advent
Meißen - Nicht nur in Dresden heißt es derzeit Manege frei. Auch in Meißen zieht wieder Zirkusleben ein: Der "Circus Magic" der Familie Endres schlägt an der Siebeneichener Straße 48a gerade seine Zelte auf – um pünktlich am Freitag seine Premiere zu feiern.
Zirkus ist für die Familie gelebte Tradition. Seit 1997 als eigener Betrieb unterwegs, steht sie bereits in siebter Generation in der Manege. Der älteste Sohn und Clown Jeffrey Endres (27) tourt dabei nicht allein, sondern gemeinsam mit seiner Familie durch Sachsen. An seiner Seite ist neben seinen Eltern auch seine Partnerin Vivian Lauenburger (27).
Ebenfalls mit von der Partie: ihr gemeinsamer Sohn Cayden (1), der 2024 sogar während eines Gastspiels in Meißen geboren wurde.
Er darf nun in seiner Geburtsstadt einen besonderen Moment feiern: "Er wird das erste Mal Teil der Show sein und die Zirkuspolizei spielen", freut sich Clown Jeffrey.
Auch international wird einiges aufgefahren: "Mit Marina und Ivan Butrym haben wir ein starkes Jongleur-Ehepaar aus Polen dabei", verrät Jeffrey.
Zirkus verlost exklusiv fünf Familientickets für Premiere
Trotz aller Kritik, die Zirkusse und Tierhaltung oft begleiten, gehören auch Tiere zum Alltag des "Circus Magic": "Wir haben hier nur Haus- und Nutztiere. Und außerdem ist der Zirkus heute einer der meist kontrollierten Tierbetriebe", betont Jeffrey.
Freitag bis einschließlich den 4. Januar gastiert der Zirkus auf dem Sportplatz Jugendwiese in Meißen.
Tickets gibt es ab 16/14 Euro, Kinder haben in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen diesen Freitag sogar freien Eintritt.
Das Beste: Der Zirkus verlost exklusiv fünf Familientickets für die Premiere. Einfach bis Donnerstag eine E-Mail mit dem Kennwort "Zirkus" und Anschrift an [email protected] schicken. Die Gewinner werden zeitnah informiert. Weitere Infos: circus-magic.de
Titelfoto: Eric Münch