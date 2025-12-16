Sachsen wirbt auf Japan-Messe: "Sind strategische Verbündete"

Dresden/Tokyo (Japan) - Die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) setzt auf eine stärkere Vernetzung der hiesigen Halbleiterindustrie mit Unternehmen in Japan.

Silicon-Saxony-Geschäftsführer Frank Bösenberg. © Norbert Neumann

Als Schnittstelle nutzt die WFS einen gemeinsamen Messeauftritt bei der SEMICON in Tokyo. Die Messe startet Mittwoch und dauert bis Freitag.

Beteiligt sind insgesamt zehn Unternehmen aus dem Freistaat.

Bereits seit Montag läuft im japanischen Sendai das 16. Fraunhofer Symposium, organisiert vom Chemnitzer Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme, der Tohoku Universität und dem Branchencluster Silicon Saxony.