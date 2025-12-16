Vorzeitiger Tarifabschluss für Sachsens Frosta-Werk: So sieht die Einigung aus

Lommatzsch - Das ging schneller als erwartet: Die Gewerkschaft "Nahrung-Genuss-Gaststätten" (NGG) konnte für Sachsens Frosta-Werk einen vorzeitigen Tarifabschluss für den im Februar auslaufenden Tarifvertrag erzielen.

Das Tiefkühlkost-Unternehmen Frosta hat sich mit der NGG auf einen neuen Tarifvertrag für das sächsische Werk geeinigt. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Nach NGG-Angaben tritt die neue Vereinbarung ab März mit einer Laufzeit von 24 Monaten in Kraft und besteht aus zwei zentralen Komponenten: mehr Gehalt und einer Arbeitszeitverkürzung.

"Die erste Entgelterhöhung im Mai 2026 ist an die letzte Lohnerhöhung des aktuellen Tarifvertrags gekoppelt. Nach diesem steigen die Löhne im Dezember 2025 nochmals um 3,4 Prozent", heißt es.

Sollte diese Lohnerhöhung rückblickend niedriger als die Summe aus der Inflationsrate 2025 und einer Kaufkraftstärkung in Höhe von 1 Prozent sein, würden die Löhne ab Mai 2026 um diese Differenz erhöht. "Nach demselben Schema wird im Jahr 2027 verfahren." Dann würde die Gehaltserhöhung 2 Prozent betragen.

Zusätzlich gebe es ein Urlaubsgeld in Höhe von 210 Euro im Juli 2026 sowie eine Erholungsbeihilfe in Höhe von 156 Euro im Juni 2027. Auch werde die Arbeitszeit der Beschäftigten bis Mai 2027 schrittweise von 40 auf 38 Wochenarbeitsstunden bei vollem Lohnausgleich reduziert.