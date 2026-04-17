Dackel-Welpen an sächsischer Grenze "verhaftet"
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Pirna - Die armen Dackel! Gegen 15 Uhr kontrollierte die Bundespolizei einen Ungarn (29) am Grenzübergang Breitenau.
Gegen den Mann lag nichts vor, aber drei Transportboxen erregten die Aufmerksamkeit der Beamten.
Tatsächlich steckten darin zwei Langhaar-, fünf Tricolor- und ein Kurzhaar-Dackelwelpe. Impfpässe hatte er aber nur für drei Tiere.
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Das Veterinäramt stellte alle Hunde schließlich sicher.
Nun wird unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.
Titelfoto: Bundespolizei