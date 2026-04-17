Dackel-Welpen an sächsischer Grenze "verhaftet"

Pirna - Die armen Dackel! Gegen 15 Uhr kontrollierte die Bundespolizei einen Ungarn (29) am Grenzübergang Breitenau.

In drei Boxen steckten die acht Hunde. © Bundespolizei

Gegen den Mann lag nichts vor, aber drei Transportboxen erregten die Aufmerksamkeit der Beamten.

Tatsächlich steckten darin zwei Langhaar-, fünf Tricolor- und ein Kurzhaar-Dackelwelpe. Impfpässe hatte er aber nur für drei Tiere.