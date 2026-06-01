Darum steht Superblitzer schon seit Monaten an der B170 Richtung Dresden

Karsdorf - Superblitzer sind für Autofahrer nicht so leicht zu erkennen, sie erwischen Raser dank modernster Technik zielsicher und können schnell auf- und abgebaut und dadurch flexibel eingesetzt werden. Wie kann es sein, dass ein solcher Blitzeranhänger schon seit Monaten an der B170 zwischen Dippoldiswalde und Dresden steht?

Der grüne Enforcement Trailer passt sich mit seiner Farbe der natürlichen Umgebung seines Einsatzorts in Karsdorf an. © TAG24

Der grüne Enforcement Trailer befindet sich gefühlt seit einer Ewigkeit in unmittelbarer Nähe der Haltestelle "Karsdorf" im gleichnamigen Rabenauer Ortsteil am rechten Straßenrand. Hier gilt Tempo 50, ehe Autofahrer den Ort verlassen und bis auf 100 Stundenkilometer beschleunigen dürfen.

Das zuständige Landratsamt bestätigt auf Anfrage von TAG24 den Eindruck einer dauerhaften Standortwahl. Seit dem 3. März 2026 hält der Blitzer in Karsdorf Wache.

Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde der Radarfallen-Standort unweit des Ortsschilds ausgewählt.

"Der Messstandort liegt in der Nähe einer Fußgängerüberquerung einer Bundesstraße und einer Bushaltestelle, welche sich unmittelbar vor dem Ortsausgang befindet und durch Schulkinder frequentiert wird", begründet das Landratsamt Pirna die Aufstellung.