Das schmeckt! Medaillen für Wackerbarth-Wein
Radebeul - Das Radebeuler Weingut Schloss Wackerbarth wurde bei der Frühjahrsverkostung des Weinwettbewerbs "AWC Vienna 2026" mit fünf Goldmedaillen prämiert.
Insgesamt 4486 Gewächse aus 34 Ländern aller Kontinente stellten sich bei den "Oscars der Weinwelt" der Fachjury.
Nach einer Blindverkostung ging Gold an drei Lagenweine und zwei klassische Flaschengärsekte von Wackerbarth: an den "2024er Riesling trocken", die "2024er Traminer Spätlese" und den "2024 Weißburgunder trocken".
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Neben dem "2023er Riesling brut" Jahrgangssekt erhielt der Spitzensekt "Bussard Royal Réserve brut" eine goldene Medaille. Vier weitere Goldmedaillen sahnte das Weingut beim internationalen Wettbewerb Mundus Vini ab.
Titelfoto: Montage: Arvid Müller (2)