Das schmeckt! Medaillen für Wackerbarth-Wein

Radebeul - Das Radebeuler Weingut Schloss Wackerbarth wurde bei der Frühjahrsverkostung des Weinwettbewerbs "AWC Vienna 2026" mit fünf Goldmedaillen prämiert.

Betriebsleiter Jürgen Aumüller freut sich über das viele Gold für die Wackerbarth-Weine und -Sekte. © Arvid Müller

Insgesamt 4486 Gewächse aus 34 Ländern aller Kontinente stellten sich bei den "Oscars der Weinwelt" der Fachjury.

Nach einer Blindverkostung ging Gold an drei Lagenweine und zwei klassische Flaschengärsekte von Wackerbarth: an den "2024er Riesling trocken", die "2024er Traminer Spätlese" und den "2024 Weißburgunder trocken".