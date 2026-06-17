Sachsens Fleischer kämpfen gegen Schieflage

Dresden - Ein umsatzschwaches erstes Quartal macht den Fleischereien in Sachsen zu schaffen.

Keine einfache Zeit für Fleischerein in Sachsen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Die aktuell hohen Rindfleischpreise sorgten für eine Kaufzurückhaltung bei den Kunden, sagte der Geschäftsführer der sächsischen Fleischerinnung, Lars Bubnick.

Dazu kämen hohe Sozialabgaben, Energiepreise sowie Kosten für Bürokratie und Finanzierung.

Deshalb lehnt die Innung die Abschaffung der Minijobs, wie kürzlich vom Sachverständigenrat der Bundesregierung vorgeschlagen, ab. Das wäre ein Debakel für die Branche, so Bubnick.