Der erste Weihnachtsbaum ist da! Wann folgen die nächsten?

Zwickau - Der Aufbau der Weihnachtsmärkte hat begonnen. Den Anfang machte am Dienstag Zwickau mit dem Aufstellen der Fest-Fichte.

Der Zwickauer Weihnachtsbaum kommt dieses Jahr aus dem Vogtland. © Ralph Köhler/propicture

"Der Baum kommt aus dem vogtländischen Reumtengrün. Es ist eine Gemeine Fichte, die etwa 21 Meter groß und circa 60 Jahre alt ist", teilte die Stadt mit.

Der Zwickauer Markt öffnet vom 24. November bis zum 22. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr und samstags bis 21 Uhr.

Am 10. November beginnt in Freiberg der Aufbau des Christmarkts mit der Lieferung des Weihnachtsbaumes. Einen Tag später ist es auch in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) so weit. Direkt nach der Fällung wird der Baum auf den Annaberger Markt geliefert und aufgestellt.

"Die Fichte misst 22 Meter und ist 44 Jahre alt", sagt eine Rathaus-Sprecherin. "Er stammt aus einem Privatgrundstück in Frohnau." Der Annaberger Weihnachtsmarkt beginnt am 28. November, 17 Uhr. Die Öffnungszeiten sind von sonntags bis donnerstags, 10 bis 19 Uhr, und freitags bis samstags, 10 bis 20 Uhr.