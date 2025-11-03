Wann kommt der Chemnitzer Weihnachtsbaum?
Chemnitz - Weihnachten rückt immer näher und die Neugier auf den diesjährigen Weihnachtsbaum, der auf dem Marktplatz in Chemnitz aufgestellt wird, steigt.
Am Montag kündigte die Stadt endlich den neuen Weihnachtsbaum an: Am Samstag, dem 8. November, soll er in der Chemnitzer Innenstadt eintreffen. Damit beginnt traditionell auch der Auftakt für die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt.
Die diesjährige Fichte bietet mit etwa 27 Metern eine stattliche Größe und könnte somit als Titelverteidiger beim diesjährigen sächsischen Weihnachtsbaum-Contest die Nase wieder weit vorne haben.
Zu sehen sein werden jedoch nur etwa 24 Meter der Fichte, da der Baum - wie üblich - in einer drei Meter tiefen Bodenhülse stabil verankert wird.
Das Alter der Fichte wird zwischen 50 bis 70 Jahre geschätzt, kann aber erst nach der Fällung anhand der Jahresringe ermittelt werden.
Weihnachtsbaum trifft am späten Nachmittag ein
Aufgrund der Wettereinflüsse der vergangenen Jahre erwies sich die Suche nach einem Baum mit einem gesunden Nadelkleid, der auch stabil genug für die Verzierung mit Lichterketten ist, wieder als schwierig. Auch durch die wirtschaftliche Baumverwertung sind Bäume, die den Anforderungen entsprechen, deutlich seltener geworden, teilte die Stadt mit.
Doch am Ende wurde man, wie auch im vergangenen Jahr, wieder im Forstbezirk des Staatsbetriebes Sachsenforst in Eibenstock (Erzgebirge) fündig.
Bei der Fällung setzt die Stadt ebenfalls auf bekannte Gesichter. Die Mitarbeiter des Unternehmens Techno-Farm und Service GmbH kümmern sich um die Fällung und den Transport der Fichte.
Auf einem Tieflader wird sie in einer mehrstündigen Fahrt über Autobahnen und Bundesstraßen nach Chemnitz gebracht und dort errichtet.
Bis der Weihnachtsbaum am späten Samstagnachmittag eintrifft, können sich interessierte Chemnitzer die Wartezeit auch in diesem Jahr mit Gegrilltem und Glühwein auf dem Markt verkürzen.
Titelfoto: Uwe Meinhold