Wann kommt der Chemnitzer Weihnachtsbaum?

Chemnitz - Weihnachten rückt immer näher und die Neugier auf den diesjährigen Weihnachtsbaum, der auf dem Marktplatz in Chemnitz aufgestellt wird, steigt.

Im vergangenen Jahr gewann die Chemnitzer Fichte den Weihnachtsbaum-Contest. © Kristin Schmidt

Am Montag kündigte die Stadt endlich den neuen Weihnachtsbaum an: Am Samstag, dem 8. November, soll er in der Chemnitzer Innenstadt eintreffen. Damit beginnt traditionell auch der Auftakt für die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt.

Die diesjährige Fichte bietet mit etwa 27 Metern eine stattliche Größe und könnte somit als Titelverteidiger beim diesjährigen sächsischen Weihnachtsbaum-Contest die Nase wieder weit vorne haben.

Zu sehen sein werden jedoch nur etwa 24 Meter der Fichte, da der Baum - wie üblich - in einer drei Meter tiefen Bodenhülse stabil verankert wird.

Das Alter der Fichte wird zwischen 50 bis 70 Jahre geschätzt, kann aber erst nach der Fällung anhand der Jahresringe ermittelt werden.