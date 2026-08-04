Der Hitze sei Dank: Sachsens Freibäder freuen sich über Besucher

Leipzig - Die Freibadbetreiber in Sachsen freuen sich in diesem Jahr über viele Sonnentage und positive Gästezahlen.

Familienspaß im Schreberbad in Leipzig. Sachsens Freibäder freuen sich in diesem Jahr über positive Gästezahlen. © Jan Woitas/dpa

Sowohl die Freibäder in Leipzig als auch in Chemnitz seien besser besucht als in der Vorjahressaison, teilten die Bäderbetriebe auf Anfrage mit. In Dresdens Freibädern seien bislang ähnlich viele Besucherinnen und Besucher wie 2025 registriert worden, teilte Sprecher Lars Kühl mit. Dort ist dieses Jahr ein Freibad weniger geöffnet als im vorigen Jahr.

Warme Tage im Mai und vor allem im Juni hätten die Besucherzahlen nach oben getrieben, berichtete Katja Gläß, Sprecherin der Leipziger Sportbäder. Im Juli sei der Andrang wegen des wechselhaften Wetters und der Ferien verhaltener gewesen, erklärte ihr Dresdner Kollege Kühl. "Wir hoffen nun auf eine stabile Sommerwetter-Lage und zurückkehrende Urlauber."

Die beiden Freibäder in Plauen hatten in der vorigen Woche wegen sommerlichen Wetters ihre Öffnungszeiten um eine Stunde verlängert. In den Großstädten ist keine Ausweitung geplant.