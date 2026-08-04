Der Hitze sei Dank: Sachsens Freibäder freuen sich über Besucher
Von Birgit Zimmermann
Leipzig - Die Freibadbetreiber in Sachsen freuen sich in diesem Jahr über viele Sonnentage und positive Gästezahlen.
Sowohl die Freibäder in Leipzig als auch in Chemnitz seien besser besucht als in der Vorjahressaison, teilten die Bäderbetriebe auf Anfrage mit. In Dresdens Freibädern seien bislang ähnlich viele Besucherinnen und Besucher wie 2025 registriert worden, teilte Sprecher Lars Kühl mit. Dort ist dieses Jahr ein Freibad weniger geöffnet als im vorigen Jahr.
Warme Tage im Mai und vor allem im Juni hätten die Besucherzahlen nach oben getrieben, berichtete Katja Gläß, Sprecherin der Leipziger Sportbäder. Im Juli sei der Andrang wegen des wechselhaften Wetters und der Ferien verhaltener gewesen, erklärte ihr Dresdner Kollege Kühl. "Wir hoffen nun auf eine stabile Sommerwetter-Lage und zurückkehrende Urlauber."
Die beiden Freibäder in Plauen hatten in der vorigen Woche wegen sommerlichen Wetters ihre Öffnungszeiten um eine Stunde verlängert. In den Großstädten ist keine Ausweitung geplant.
Freibadsaison bis Ende August/Anfang September
In Leipzig haben die meisten Freibäder ohnehin bis 20 Uhr geöffnet, das Schreberbad sogar bis 21 Uhr. Auch die Chemnitzer Freibäder sind bis 20 Uhr offen. In Dresden kann bis 19 Uhr gebadet werden, im Georg-Arnhold-Bad sogar bis 21 Uhr.
Die Freibadsaison geht noch mindestens bis Ende August. In Chemnitz soll am 30. August Schluss sein. Bei guten Wetteraussichten könne die Freibadsaison auch verlängert werden, teilte die Stadt mit.
Leipzig folgt am ersten Septemberwochenende mit der Option, bei passendem Wetter zwei Bäder eine Woche länger offen zu halten. Die Freibäder in Dresden schließen am 6. beziehungsweise 13. September.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa