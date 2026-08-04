Mega-Protest gegen Bundesregierung in Sachsen: Hier muss gesperrt werden
Plauen - Am Samstag ruft das Projekt M1llion zu einer Mega-Demo in Plauen (Vogtland) auf. Tausende Teilnehmer aus vielen Bundesländern werden erwartet. Deshalb sind im Stadtgebiet auch mehrere Sperrungen nötig.
Initiator ist Marcel Baldauf (44), der Anfang Juni bereits zu einer Großdemonstration in Berlin aufrief. Das Projekt hat einen Elf-Punkte-Plan und fordert unter anderem den sofortigen Rücktritt der aktuellen Bundesregierung und einen Stopp der neuen Gesundheitsreform.
Erwartet werden am Samstag eine Großdemo, Autokorsos und auch Gegenproteste.
Aktuell liegen der Versammlungsbehörde des Landratsamtes Vogtlandkreis für Samstag acht angezeigte Versammlungen und vier Autokorsos im Stadtgebiet von Plauen vor. Einer der Korsos - aus Hannover kommend - wird bereits am Freitag erwartet.
Einer der Autokorsos am Samstag wird auch aus Chemnitz mit 50 angemeldeten Fahrzeugen in die Spitzenstadt fahren.
"Aufgrund der Vielzahl der zeitgleich stattfindenden Veranstaltungen bereiten sich das Landratsamt Vogtlandkreis, die Stadt Plauen und die Polizeidirektion Zwickau seit mehreren Wochen gemeinsam auf diesen Einsatztag vor", so das Landratsamt Vogtlandkreis.
Einschränkungen und Straßensperrungen am Demo-Tag in Plauen
Wegen der angekündigten Versammlungen und Aufzüge kommt es in Plauen zeitweise zu Straßensperrungen und Einschränkungen.
Am Freitag, voraussichtlich ab 21 Uhr, wird die Bahnhofstraße stadteinwärts (vom Oberen Bahnhof bis zum Albertplatz) bis mindestens Samstag, 19 Uhr, gesperrt. Stadtauswärts (vom Albertplatz bis zum Oberen Bahnhof) kann dann abhängig von der tatsächlichen Teilnehmerzahl am Samstagmorgen auch noch gesperrt werden.
Ab circa 12.30 Uhr ist dann laut Landratsamt aufgrund des Demozuges mit weiteren kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen unter anderem in den Bereichen August-Bebel-Straße, Martin-Luther-Straße, Pausaer Straße, Friedensstraße, Engelstraße, Neundorfer Straße, Unterer Graben sowie Bahnhofstraße zu rechnen.
Am Postplatz wird es eine Zwischenkundgebung geben, am Albertplatz findet dann die Abschlusskundgebung statt. Bis circa 18 Uhr soll die Demo des Projekts M1llion mit 10.000 angemeldeten Teilnehmern dauern.
Weitere Einschränkungen sind nicht auszuschließen, da sich die Streckenführung je nach Einsatzlage noch kurzfristig ändern kann.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Kappeler/dpa, Landratsamt Vogtlandkreis