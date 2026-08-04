Mega-Protest gegen Bundesregierung in Sachsen: Hier muss gesperrt werden

Plauen - Am Samstag ruft das Projekt M1llion zu einer Mega-Demo in Plauen (Vogtland) auf. Tausende Teilnehmer aus vielen Bundesländern werden erwartet. Deshalb sind im Stadtgebiet auch mehrere Sperrungen nötig.

Am Samstag sind Proteste in Plauen gegen die aktuelle Bundesregierung geplant. © Michael Kappeler/dpa

Initiator ist Marcel Baldauf (44), der Anfang Juni bereits zu einer Großdemonstration in Berlin aufrief. Das Projekt hat einen Elf-Punkte-Plan und fordert unter anderem den sofortigen Rücktritt der aktuellen Bundesregierung und einen Stopp der neuen Gesundheitsreform.

Erwartet werden am Samstag eine Großdemo, Autokorsos und auch Gegenproteste.

Aktuell liegen der Versammlungsbehörde des Landratsamtes Vogtlandkreis für Samstag acht angezeigte Versammlungen und vier Autokorsos im Stadtgebiet von Plauen vor. Einer der Korsos - aus Hannover kommend - wird bereits am Freitag erwartet.

Einer der Autokorsos am Samstag wird auch aus Chemnitz mit 50 angemeldeten Fahrzeugen in die Spitzenstadt fahren.

"Aufgrund der Vielzahl der zeitgleich stattfindenden Veranstaltungen bereiten sich das Landratsamt Vogtlandkreis, die Stadt Plauen und die Polizeidirektion Zwickau seit mehreren Wochen gemeinsam auf diesen Einsatztag vor", so das Landratsamt Vogtlandkreis.