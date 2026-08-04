Himmelshighlight über Sachsen: Hier besucht der Saturn den Mond

Chemnitz - Astro-Fans kommen derzeit voll auf ihre Kosten. Nach dem prächtigen Vollmond vergangene Woche gibt es derzeit gleich das nächste Highlight am nächtlichen Himmel zu beobachten.

In der Nacht zu Dienstag war der Saturn gut neben dem Mond am Nachthimmel über Chemnitz zu erkennen. © Victoria Winkel

In der Nacht zum Dienstag fand der Hauptmoment der Konjunktion zwischen Mond und Saturn statt. So konnte das Ereignis über Chemnitz gegen 1.30 Uhr am Dienstagmorgen recht gut am fast wolkenlosen Himmel beobachtet werden.

Aber auch in der kommenden Nacht kommen Sternengucker noch einmal auf ihre Kosten.

Saturn, der vor allem durch seine einzigartigen Ringe bekannt ist, steht weiter im selben Himmelsbereich wie der Erdtrabant und zieht seine Bahnen im Sternbild Fische.

Der Planet geht kurz nach 23 Uhr am Dienstagabend im Osten auf und gegen 5.20 Uhr am Mittwoch unter. Er ist dabei am Südhimmel sichtbar. In der kommenden Nacht hat der Saturn sich zwar schon ein Stück vom Mond wegbewegt, leuchtet aber als rötlich-gelblicher und recht heller Lichtpunkt. Er ist dabei sogar mit bloßem Auge gut zu erkennen.

Im Laufe des Monats wandert die Aufgehzeit des Saturns immer weiter nach vorn und ist am 31. August schon gegen 21.20 Uhr über dem Horizont zu erkennen.