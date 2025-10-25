Fahrkartenautomat in Markkleeberg Mitte gesprengt: Zugausfälle

Markkleeberg - An der S-Bahn-Station Markkleeberg Mitte haben Unbekannte in den frühen Morgenstunden einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die Störungen bis zum Nachmittag andauern. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner in der Frühe einen Knall gehört und den Notruf gewählt.

Derzeit sind Einsatzkräfte der Kriminalpolizei vor Ort und sichern Spuren.

Der betroffene Bereich der Station Markkleeberg Mitte ist abgesperrt. Ein Betreten derzeit nicht möglich.

Laut dem Infrastrukturbetreiber "DB InfragGO" wurde ein Sprengstoffkommando aus Thüringen zur Sicherung des Tatorts angefordert, welches gegen Mittag in Markkleeberg eintreffen soll.