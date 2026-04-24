Deutschlands größtes Fantasy-Festival kommt nach Sachsen

Augustusburg - Das Schloss Augustusburg verwandelt sich im Juni in ein gigantisches Paralleluniversum: Deutschlands größtes Fantasy-Festival "Annotopia" kommt nach Sachsen . Erwartet werden bis zu 10.000 Besucher.

Schloss Augustusburg wird im Juni Kulisse des Fantasy-Festivals "Annotopia". © Uwe Meinhold

Das Festival versteht sich als mehrtägige Erlebniswelt, in der Familien, Fans und Fantasy-Freaks durch verschiedene Themenbereiche spazieren können. Dabei treffen sie klassische Märchengestalten wie Feen, Elfen und Hexen sowie Ritter und Piraten bis hin zu Steampunk-Figuren und bekannte Charaktere aus Film- und Popkultur.

Neben den aufwendig gestalteten Kostümen und Walking Acts sind auch Marktstände, kleine Shows und Mitmachangebote Teil des Konzepts.

"Mit 'Annotopia' holen wir ein außergewöhnliches Festival nach Schloss Augustusburg, das Kulturerbe, Fantasie und Familienerlebnis auf einzigartige Weise verbindet", sagt Schloss-Chefin Patrizia Meyn (48).

"Schloss Augustusburg wird an diesem Wochenende zu einem Ort, an dem man den Alltag hinter sich lässt und sich ganz dem bunten, kreativen Festivaltreiben hingeben darf."

"Annotopia" ist längst kein Geheimtipp mehr. Seit 2018 wächst das Event rasant: "Die inzwischen bereits etablierten Standorte in Lüdinghausen, Rotenburg an der Fulda und Bad Mergentheim konnten bei ihren Premieren je rund 6000 Besucher aus der ganzen Republik und darüber hinaus begrüßen", so die Veranstalter.