Dicker Brücken-Brocken: Sächsischer Landtag will Gesetz ändern

Dresden - Der Landtag hat am Mittwoch neben der Verabschiedung des Polizeigesetzes noch einen zweiten dicken Brocken auf der Tagesordnung: den Entwurf der Staatsregierung für das Gesetz zur Beschleunigung der Verfahren im Straßenrecht und im Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht.

Bauarbeiten in Chemnitz. Änderungen von Gesetzen sollen u.a. das Bauen von Radwegen schneller ermöglichen. © Kristin Schmidt

Dessen Ziel ist es, Planungs- und Genehmigungsverfahren einfacher und schneller zu machen. Dafür soll zum Beispiel das Sächsische Straßengesetz geändert werden.

Im Fokus stehen dabei Brückenersatzneubauten. Die möchte man künftig ohne Planfeststellungsverfahren im Rahmen der Unterhaltung ersetzen können. Zudem soll es Erleichterungen geben für das Verlegen von Kabeln (Telekommunikation) und den Bau von Radwegen entlang von Straßen.

Damit einher gehen Änderungen im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (da können Bürger und Fachverbände Stellungnahmen abgeben).

Diese Prüfungen sollen etwa für Brückenersatzneubauten entfallen.