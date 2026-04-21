Diebes-Pärchen gleich in drei Ländern aktiv: Mit einer Sache haben sie aber nicht gerechnet

Görlitz - Gleich in drei Ländern war ein Diebespaar innerhalb kürzester Zeit unterwegs, hatte dabei jedoch offenbar unterschätzt, wie gut die unterschiedlichen Behörden mittlerweile vernetzt sind.

In Zittau tankte das Diebespärchen (32, 29) das geklaute Auto noch mal auf. © Polizeidirektion Görlitz

So brachen die beiden Tschechen (32, 29) erst in eine Wohnung bei Liberec ein, klauten dort eine EC-Karte und den Schlüssel zu einem Chrysler Cruiser.

Mit diesem flüchteten sie Richtung Zittau. Die Kriminalpolizei aus Liberec informierte sofort die Gemeinsame Fahndungsgruppe "Lausche" und schon wurde der Wagen, diesmal an der Grenze zu Polen, in der Chopinstraße gestoppt.

Der Mann am Steuer hatte zwar keinen Führerschein, dafür aber Crystal im Gepäck und in der Blutbahn. Beide gaben an, keine Ausweise zu haben.

Doch bei der Frau wurde schnell doch einer gefunden, die Identität des Fahrers war auch schnell ermittelt. Von beiden wurden die Personalien aufgenommen, das Auto sichergestellt, dann konnten sie wieder gehen.

Die Ermittlungen konnten zwischenzeitlich aufklären, was die beiden sonst noch so getrieben hatten: So kamen sie mit dem geklauten Auto über die Chopinstraße nach Deutschland, fuhren kurz darauf nach Polen.