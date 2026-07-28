Diebische Vandalen wüten am historischen Löbauer Turm

1.256 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Wochenende klauten Diebe das Eintrittsgeld für den König-Friedrich-August-Turm auf dem Löbauer Berg. Löbaus Oberbürgermeister ist sauer.

Von Eric Hofmann

Löbau - Ärger auf dem Berggipfel! Am Wochenende klauten Diebe das Eintrittsgeld für den König-Friedrich-August-Turm auf dem Löbauer Berg. Obendrein richteten sie 15.000 Euro Schaden an. Der Oberbürgermeister ärgert sich.

Im Jahre 1857 wurde der König-Friedrich-August-Turm auf dem Löbauer Berg gebaut.
Im Jahre 1857 wurde der König-Friedrich-August-Turm auf dem Löbauer Berg gebaut.  © Jens Kaczmarek/JKFOTOS

Irgendwann gegen Mitternacht von Sonntag auf Montag geschah es: Offenbar planmäßig fielen Einbrecher über den Ticketautomaten für den historischen Turm her. Erst kappten sie die Kabel zu den drei Scheinwerfern, sodass sie auf der Kamera nicht mehr zu sehen waren, dann sprengten sie den Automaten auf.

"Am Montag waren wir noch sicher, dass sie nicht an die Kassette gelangten", sagt Sonja Liebe (26), Abteilungsleiterin des Löbauer Ordnungsamtes, zu TAG24. "Doch das stellte sich als falsch heraus, mehrere Hundert Euro fehlen."

Man sei jetzt mit der Firma im Gespräch, hole verschiedene Angebote ein und müsse dann entscheiden, wie man weitermacht.

Am Automaten konnte man ein Ticket für das Drehkreuz kaufen, nun muss man erstmal in die Gaststube.
Am Automaten konnte man ein Ticket für das Drehkreuz kaufen, nun muss man erstmal in die Gaststube.  © Jens Kaczmarek/JKFOTOS
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Oberbürgermeister Albrecht Gubsch (60) ärgert sich über den Einbruch.
Oberbürgermeister Albrecht Gubsch (60) ärgert sich über den Einbruch.  © Norbert Neumann

"Langfristig muss man wohl vom Bargeld weg", sagt Löbaus Oberbürgermeister Albrecht Gubsch (60, parteilos) und ist sauer über den Bruch. "Offenbar haben Leute tagsüber zu wenig Arbeit, dass sie nachtsüber auf Raubzug gehen können."

Titelfoto: Bildmontage: Jens Kaczmarek/JKFOTOS

Mehr zum Thema Sachsen: