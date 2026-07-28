Diebische Vandalen wüten am historischen Löbauer Turm

Löbau - Ärger auf dem Berggipfel! Am Wochenende klauten Diebe das Eintrittsgeld für den König-Friedrich-August-Turm auf dem Löbauer Berg. Obendrein richteten sie 15.000 Euro Schaden an. Der Oberbürgermeister ärgert sich.

Im Jahre 1857 wurde der König-Friedrich-August-Turm auf dem Löbauer Berg gebaut. © Jens Kaczmarek/JKFOTOS

Irgendwann gegen Mitternacht von Sonntag auf Montag geschah es: Offenbar planmäßig fielen Einbrecher über den Ticketautomaten für den historischen Turm her. Erst kappten sie die Kabel zu den drei Scheinwerfern, sodass sie auf der Kamera nicht mehr zu sehen waren, dann sprengten sie den Automaten auf.

"Am Montag waren wir noch sicher, dass sie nicht an die Kassette gelangten", sagt Sonja Liebe (26), Abteilungsleiterin des Löbauer Ordnungsamtes, zu TAG24. "Doch das stellte sich als falsch heraus, mehrere Hundert Euro fehlen."

Man sei jetzt mit der Firma im Gespräch, hole verschiedene Angebote ein und müsse dann entscheiden, wie man weitermacht.