Diese Kleinstadt in Sachsen hat jetzt ihren eigenen Barbershop

Oederan - Wer durch Oederan ( Mittelsachsen ) schlendert, rechnet wohl kaum mit einem modernen Barbershop - doch genau das hat sich seit dem 20. Oktober geändert. Jetzt gibt es den "Level Up Haarsalon" direkt an der B173.

In bester Lage wartet die neue Frisierstube auf Gäste. © Sven Gleisberg

Friseur Rezay Seyed Haschem (34) hat vorher in Chemnitz gearbeitet. "Ich hatte schon Kunden aus Oederan, die extra zu mir nach Chemnitz gekommen sind", erzählt er. "Die haben mir gesagt, dass es hier so etwas nicht gibt, und ich dachte mir, das wäre eigentlich eine gute Idee."

Gesagt, getan: Nach kurzer Zeit war der passende Laden gefunden, und der Traum vom eigenen Barbershop wurde Wirklichkeit. Unterstützt wird Haschem von seinem Kollegen Mostafa Nazari (22), der ein Praktikum macht.

"Wir bieten alles an: Haarschnitt für Männer und Frauen, Färben, Dauerwelle, Augenbrauen, Gesichtsbehandlung mit Wachs und Rasur", sagt Nazari. "Vom Jugendlichen bis zum Rentner - bei uns kommt jeder vorbei."

Schon in den ersten Wochen zeigt sich: Das Konzept kommt an. "Viele sind sehr zufrieden, vor allem mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis."