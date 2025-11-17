Kronkorken helfen Freitaler Tierheim

Kronkorken, wohin das Auge blickt. © privat

Vor über einem Jahr startete die "Kronkorken-Initiative" zugunsten des Tierheims Freital. "Seither werden von rund 20 Gaststätten, Hotels und Vereinen sowie Privatpersonen Kronkorken gesammelt", freut sich Tierheim-Chefin Regina Barthel-Marr (65).

Die Sammelbehälter vom Gymnasium Dresden-Cotta und vom DHL-Ausbildungszentrum Ottendorf-Okrilla wurden am Freitag vorm Tierheim in einen 10-Kubikmeter-Container des Kunze Schrott- und Metallhandels entleert.

"Die Kronkorken werden an den Schrotthandel verkauft, so kamen bisher schon rund 2000 Euro für unser Tierheim zusammen", freut sich Barthel-Marr.

Wie viel der aktuelle Container einbringt, wird sich zeigen.