Ein Jahr nach Eröffnung: Großer Andrang wegen dieser Radstrecke durch Sachsen

Bautzen - Die erste vollständige Saison der Gravelbike-Strecke "RockHead" ist nach Ansicht der Marketinggesellschaft Oberlausitz (MGO) ein Erfolg. Die Resonanz habe alle Erwartungen übertroffen, teilte die Gesellschaft mit.

Den Oybin vor Augen, erschließt sich der Name der Radstrecke fast von selbst. "Rockhead" bedeutet übersetzt schlicht "Steinkopf". © PR/Philipp Herfort

Demnach verzeichnete das Portal Outdooractive mehr als 10.000 Downloads der Strecken-Daten. Dazu kommen 42.000 Website-Besuche und 112.000 Seitenaufrufe sowie zufriedene Gastgeber.

"Unser Fahrradraum war in diesem Sommer gut gefüllt. Viele Gäste sind gezielt wegen des RockHead zu uns gekommen", berichtet Franziska Franke vom "Das Sigl’s" in Bad Schandau.

Die Strecke für geländegängige Räder wurde im September 2024 eröffnet. Sie verbindet auf 320 Kilometern die Oberlausitz mit der Sächsischen Schweiz.