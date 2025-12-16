Diese Lieferung bringt MP Kretschmer für die Ukraine auf den Weg

Dresden - Gute Reise: Sachsen unterstützt erneut die ostukrainische Partnerregion Charkiw mit Hilfsgütern.

Am Dienstag fand die offizielle Übergabe der neuesten Hilfslieferung für Charkiw im Beisein von DRK-Sprecher Kai Kranich (43, l.) und Sachsens MP Michael Kretschmer (50, CDU, r.) statt. © Norbert Neumann

Mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes brachte der Freistaat am Dienstag eine Hilfslieferung auf den Weg: neun Notstromgeneratoren für den Betrieb in Krankenhäusern, Schulen und Schutzräumen sowie medizinische Betten im Gesamtwert von rund 60.000 Euro.

"Die Lieferung der Hilfsgüter ist ein Zeichen der europäischen Solidarität und Partnerschaft", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) bei der Verabschiedung.