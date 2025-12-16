Auch mit EU-Milliarden: Lausitz soll sich zur grünen Wirtschaftszone wandeln

Dresden - Die Lausitz ist das erste "Net Zero Valley" der Europäischen Union . Erklärtes Ziel ist die Ansiedlung von Unternehmen, die sich "grünen" Technologien verschrieben haben.

Zentrum des geplanten "Net Zero Valley Lausitz" ist der Industriepark Schwarze Pumpe. Der Name ist übrigens ans "Sillicon Valley" im kalifornischen San Francisco angelehnt. © Rainer Weisflog

Nach Abschluss der strategischen Umweltprüfung ging die Ausweisung der Wirtschaftszone am Dienstag Schlag auf Schlag: Am Vormittag gaben die Parlamente Sachsens und Brandenburgs ihr Placet zu dem Projekt, am Nachmittag unterzeichneten die beiden Bundesländer eine offizielle Vereinbarung.

Für Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) kann damit nun "eine Modellregion für die Industrie der Zukunft" entstehen.

Die Lausitz erhalte eine klare Richtung hin zu einem nachhaltigen Wirtschaftsstandort.

Zentrum der geplanten Ansiedlungen ist der Industriepark Schwarze Pumpe. Insgesamt seien elf Flächen für Unternehmen ausgewiesen, wie Panter auf TAG24-Nachfrage sagte.