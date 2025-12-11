Diese Spende ermöglicht Urlaub für Kinder

Frankenberg - Eine Kinderwohngruppe in Frankenberg ( Landkreis Mittelsachsen ) darf sich über ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk freuen: Das Drohnen- und Solarunternehmen Dachflug Solar aus Hohenstein-Ernstthal hat der Gruppe eine Geldspende in Höhe von 3000 Euro überreicht.

Jens Hofmann (41, v.l.) und Mario Anders (37) übergeben einen Spendenscheck an Volker Berger (48) und Silvina Delling (37) vom Verein zur Förderung der beruflichen Bildung Mittweida. © Kristin Schmidt

Damit soll im Sommer 2026 ein gemeinsamer Urlaub für die sieben Kinder der Wohngruppe ermöglicht werden. Ein Vorhaben, das ohne zusätzliche Unterstützung kaum realisierbar gewesen wäre.

"Normalerweise stehen 150 Euro pro Kind zur Verfügung", wissen die Geschäftsführer der Firma, Mario Anders (37) und Jens Hofmann (41). Das gewünschte Reiseziel - ein Bauernhof in Niedersachsen - wäre damit nicht möglich gewesen.

"Da wir wissen, wie wertvoll gemeinsame Urlaubszeiten sind, möchten wir dazu beitragen, dass auch Kinder, denen solche Erlebnisse nicht selbstverständlich möglich sind, diese Chance bekommen", so die beiden Familienväter. "Der Kontakt zu Tieren kann ihnen zudem helfen, schwierige Erfahrungen zu verarbeiten und neue positive Eindrücke zu sammeln."