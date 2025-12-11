EU-Geldsegen für sächsische Forscher

Dresden/Leipzig - Nächster Geldsegen für Sachsens Spitzenforschung: Wissenschaftler der TU Dresden und aus Leipzig erhalten EU-Millionen für ihre Projekte.

Forschungsgruppenleiter Lars Meyer vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. TU-Professor Jerónimo Castrillón-Mazo (rechts) möchte Computersysteme übersichtlich gestalten. © Bildmontage: MPI CBS/Lucas Vogel

TU-Professor Jerónimo Castrillón-Mazo will eine Art Werkzeug entwickeln, das das Programmieren der immer komplizierteren Computersysteme der Zukunft deutlich einfacher macht.

Dafür sollen Modelle entstehen, die verstehen, wie ganz unterschiedliche Technologien - von klassischen Chips bis zu Speicherbausteinen, die selbst rechnen - zusammenarbeiten.

Für diese Forschung gibt es jetzt Zählbares vom Europäischen Forschungsrat (ERC): zwei Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren fließen seinem Team zu.

Über die gleiche Summe freut sich Lars Meyer vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig.