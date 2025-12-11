Wackerbarths "Holder Engel" - ein brandneuer Klassiker
Radebeul - Es ist eine Hommage an den Cocktail-Klassiker "French 75", ist aber kein Cocktail.
Die neue Kreation des Staatsweingutes Schloss Wackerbarth "Holder Engel" vereint Dresdner Engel Sekt und "Juniper Jack"-Gin in einem spritzigen Mischungsverhältnis.
Vor über 100 Jahren wurde der Cocktail "French 75" erfunden. Entweder von Harry MacElhone, dem Besitzer der späteren "Harrys New York Bar" in Paris, oder vom französischen Bartender Henry Tépé von der Pariser "Henry's Bar".
Da scheiden sich die Geister. Sicher ist: Mit dem Hollywood-Streifen "Casablanca" (1942) wurde er populär.
Im "Holden Engel" allerdings ist der Mix etwas anders. In der prickelnden Rosé-Variante sind drei Prozent Juniper Jack Himbeer Gin, in der weißen Version vier Prozent London Dry Gin in der 0,375-Flasche (je 15 Euro).
"Neun Monate haben wir probiert und verändert, bis uns der Geschmack überzeugt hat", freut sich Kellermeister Jürgen Aumüller (51) über das Ergebnis. Je 5000 Flaschen "Holder Engel" in Weiß und Rosé gibt es im Erlebnisweingut und in dessen Online-Shop.
