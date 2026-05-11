Diese Stadt in Sachsen macht den meisten (Sperr-)Müll

Kamenz - Sachsen produziert mehr Sperrmüll. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, stieg das Pro-Kopf-Aufkommen 2024 im Vergleich zum Vorjahr um zwei Kilogramm auf 148,5 kg Haus- und Sperrmüll an.

In Sachsen wurde mehr Sperrmüll gesammelt. Der Freistaat liegt aber immer noch weit unterm Bundesschnitt. © imago/imagebroker

Damit liegt Sachsen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 186,7 kg.

Spitzenreiter innerhalb des Freistaats war die Stadt Leipzig mit 170,7 kg, gefolgt vom Erzgebirgskreis, wo pro Kopf 164,2 kg Sperrmüll von den Entsorgern eingesammelt wurden.

Der Landkreis Mittelsachsen hatte mit 124,0 kg das niedrigste Pro-Kopf-Aufkommen im Freistaat. Dahinter lag der Landkreis Leipzig mit 124,4 kg.

Im deutschlandweiten Vergleich hatte auf Kreisebene die kreisfreie Stadt Bremerhaven mit 351 kg das höchste Sperrmüll-Pro-Kopf-Aufkommen. Dahinter lag die Stadt Bottrop (Nordrhein-Westfalen) mit 325 kg je Einwohner.