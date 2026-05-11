Wegen Brückenbauarbeiten: Auf dieser MRB-Linie entfallen fast alle Züge

Chemnitz - An Sachsens Bahnnetz wird kräftig gebaut und immer öfter müssen Passagiere von der Schiene auf den Bus umsteigen. Nun trifft es gleich mehrfach die MRB-Linie RB45 von Chemnitz nach Elsterwerda.

Auf der MRB-Linie Chemnitz-Elsterwerda gibt es in den kommenden Wochen Änderungen, unter anderem weil in Riesa Brückenbauarbeiten stattfinden. © Kristin Schmidt

Wegen Schwellenarbeiten im Knoten Chemnitz muss der Zug 74146 zwischen Chemnitz und Mittweida ab dem 18. Mai früher abfahren. Konkret heißt das, dass dieser Zug statt um 22.38 Uhr schon um 22.30 Uhr fährt. Ab Mittweida geht es dann ohne Änderungen bis nach Riesa. Diese Änderung gilt für zehn Tage bis zum 27. Mai.

Eine Ausnahme gibt es allerdings: Am 18. Mai gibt es zudem Arbeiten am Knoten Riesa. Deshalb endet die Fahrt in Ostrau und von da ab geht es mit Bussen weiter bis zu der Elbestadt.

Doch damit nicht genug. Im gleichen Zeitraum gibt es auch zwischen Ostrau und Wülknitz Änderungen. Ab dem 19. Mai bis 24. Juli stehen in Riesa Brückenarbeiten an. Für vor- und nachbereitende Maßnahmen entfallen in den Nächten 18./19. Mai sowie 24./25. Juli ab 21 Uhr bis 9 Uhr alle Züge zwischen Ostrau und Wülknitz beziehungsweise Zeithain.

Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet. Während der Brückenbauarbeiten selbst entfallen fast alle Züge zwischen Riesa und Zeithain.