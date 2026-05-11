Wegen Brückenbauarbeiten: Auf dieser MRB-Linie entfallen fast alle Züge
Chemnitz - An Sachsens Bahnnetz wird kräftig gebaut und immer öfter müssen Passagiere von der Schiene auf den Bus umsteigen. Nun trifft es gleich mehrfach die MRB-Linie RB45 von Chemnitz nach Elsterwerda.
Wegen Schwellenarbeiten im Knoten Chemnitz muss der Zug 74146 zwischen Chemnitz und Mittweida ab dem 18. Mai früher abfahren. Konkret heißt das, dass dieser Zug statt um 22.38 Uhr schon um 22.30 Uhr fährt. Ab Mittweida geht es dann ohne Änderungen bis nach Riesa. Diese Änderung gilt für zehn Tage bis zum 27. Mai.
Eine Ausnahme gibt es allerdings: Am 18. Mai gibt es zudem Arbeiten am Knoten Riesa. Deshalb endet die Fahrt in Ostrau und von da ab geht es mit Bussen weiter bis zu der Elbestadt.
Doch damit nicht genug. Im gleichen Zeitraum gibt es auch zwischen Ostrau und Wülknitz Änderungen. Ab dem 19. Mai bis 24. Juli stehen in Riesa Brückenarbeiten an. Für vor- und nachbereitende Maßnahmen entfallen in den Nächten 18./19. Mai sowie 24./25. Juli ab 21 Uhr bis 9 Uhr alle Züge zwischen Ostrau und Wülknitz beziehungsweise Zeithain.
Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet. Während der Brückenbauarbeiten selbst entfallen fast alle Züge zwischen Riesa und Zeithain.
Fahrplan-Anpassungen wegen Ersatzverkehr
"Zum Teil muss dabei in Riesa ohne direkten Anschluss in einen anderen Bus zur Weiterfahrt in Richtung Ostrau oder Zeithain umgestiegen werden", so die Mitteldeutsche Regiobahn. Außerdem gibt es Anpassungen vom Fahrplan mit früheren oder späteren Abfahrtszeiten, nicht nur bei den Bussen, sondern auch bei den nachfolgenden Zügen.
Schon am heutigen Montag sowie am Dienstag finden auf der Linie RB45 im Abschnitt Riesa Wülknitz Instandhaltungsarbeiten statt. Es gibt ebenfalls Ersatzverkehr.
Ob Euer Zug von den Änderungen betroffen ist, könnt Ihr über den Online-Fahrplan unter www.mitteldeutsche-regiobahn.de oder an den Aushangtafeln am Bahnhof erfahren sowie über die Service-Nummer 0341/231898288.
Titelfoto: Kristin Schmidt