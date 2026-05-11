Sommerferien rücken näher: Sind noch alle Reisepässe gültig?
Chemnitz - In 54 Tagen beginnen in Sachsen die Sommerferien. Wer ins Ausland verreisen möchte, sollte sich rechtzeitig informieren, welche Reisedokumente benötigt werden. Besonders wichtig für Eltern: Der Reisepass für die Kinder kann bereits seit 2024 nicht mehr sofort ausgehändigt werden.
Das bedeutet, dass auch diese rechtzeitig vor Reisebeginn beantragt werden sollten, da sie - wie auch bei den Erwachsenen - in der Bundesdruckerei produziert werden und später im Bürgerservice abgeholt werden können.
Die Städte Chemnitz und Zwickau sprechen derzeit von einer Lieferzeit von etwa fünf Wochen.
Für Reisen ins EU-Ausland genügt weiterhin ein Personalausweis. Dieser ist in der Regel nach drei Wochen abholbereit.
Bei der Planung bedenkt jedoch auch die bevorstehenden Feiertage, wodurch es durch veränderte Öffnungszeiten der Bürgerämter zu Verzögerungen kommen kann.
Wer lange Wartezeiten vermeiden möchte, kann sich in seinem Wohnort informieren, ob man online einen Termin vereinbaren kann.
Neuer Reisepass teurer, aber länger gültig
Der alte Kinderreisepass wird mittlerweile durch den elektronischen Reisepass ersetzt. Der alte behält zwar im Grunde genommen noch seine Gültigkeit, jedoch außerhalb der EU nur eingeschränkt. Informiert Euch am besten rechtzeitig vor Urlaubsantritt auch über die Einreisebestimmungen des Ziellandes.
Der neue Kinderpass kostet anstelle der vorherigen 13 Euro nun 37,50 Euro. Ist dafür sechs Jahre gültig. Doch auch hier gibt es ein Aber: Das Aussehen darf sich nicht gravierend verändert haben, sodass das Kind zweifelsfrei identifiziert werden kann.
Das heißt: Wenn Ihr für Euren Säugling einen Pass beantragt, werdet Ihr ein paar Jahre später einen neuen Pass beantragen müssen.
Auch bei den Kindern wird wie bei den Erwachsenen ein biometrisches Foto für den Pass verlangt. Dieses kann in manchen Städten direkt im Bürgeramt machen. Alternativ bei einer Drogerie oder in einem Fotostudio. Dort erhaltet Ihr einen QR-Code für den elektronischen Pass.
Titelfoto: DPA/Picture Alliance