Sommerferien rücken näher: Sind noch alle Reisepässe gültig?

Chemnitz - In 54 Tagen beginnen in Sachsen die Sommerferien. Wer ins Ausland verreisen möchte, sollte sich rechtzeitig informieren, welche Reisedokumente benötigt werden. Besonders wichtig für Eltern: Der Reisepass für die Kinder kann bereits seit 2024 nicht mehr sofort ausgehändigt werden.

Der elektronische Reisepass für Kinder kann nicht mehr sofort ausgehändigt werden. © DPA/Picture Alliance

Das bedeutet, dass auch diese rechtzeitig vor Reisebeginn beantragt werden sollten, da sie - wie auch bei den Erwachsenen - in der Bundesdruckerei produziert werden und später im Bürgerservice abgeholt werden können.

Die Städte Chemnitz und Zwickau sprechen derzeit von einer Lieferzeit von etwa fünf Wochen.

Für Reisen ins EU-Ausland genügt weiterhin ein Personalausweis. Dieser ist in der Regel nach drei Wochen abholbereit.

Bei der Planung bedenkt jedoch auch die bevorstehenden Feiertage, wodurch es durch veränderte Öffnungszeiten der Bürgerämter zu Verzögerungen kommen kann.

Wer lange Wartezeiten vermeiden möchte, kann sich in seinem Wohnort informieren, ob man online einen Termin vereinbaren kann.