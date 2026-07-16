Dreimal Top-Quoten: Diese sächsischen Politiker erzielen Spitzenwerte, AfD auf den letzten Plätzen

Leipzig - Linke -Politiker Sören Pellmann (49) bleibt der "gefragteste" sächsische Abgeordnete im Bundestag. Nach Angaben des unabhängigen Dialogportals Abgeordnetenwatch bekam er mit 67 die meisten Fragen aller Abgeordneten aus dem Freistaat und beantwortete jede davon.

Sören Pellmann (49, Die Linke) bekam von den sächsischen Abgeordneten die meisten Fragen, beantwortete sie aber alle. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Auf Platz 2 folgt Jens Lehmann (58, CDU), der bei 39 Fragen ebenso auf alle eine Antwort fand. Dahinter rangiert Paula Piechotta (39) von den Grünen mit 29 Antworten und gleichfalls einer Quote von 100 Prozent. Alle drei stammen aus Leipzig.

Den letzten Platz belegt erneut Tino Chrupalla (51, AfD), hieß es. Der AfD-Bundessprecher habe seit seinem Einzug in den Bundestag 2017 keine einzige Frage beantwortet.

Vor ihm auf Platz 29 landet Maximilian Krah (49, AfD), der ebenfalls schweigt.

Seit 2004 können Bürger bei Abgeordnetenwatch Parlamentarier des Bundestags, der Landtage und des Europaparlaments befragen.

Dieses Mal ging es um den Zeitraum seit der konstituierenden Sitzung des Bundestags am 25. März 2025 bis zum 29. Juni dieses Jahres.