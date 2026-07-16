Bissige Hunde: Behörden registrieren 613 Vorfälle in Sachsen

Dresden - In Sachsen sind im vergangenen Jahr 613 Beißvorfälle mit Hunden gemeldet worden. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 wurden im Freistaat 49 Hunde mit einer vermuteten Gefährlichkeit sowie 133 mit einer im Einzelfall festgestellten Gefährlichkeit gehalten, teilte die Landesdirektion Sachsen (LDS) als Aufsichtsbehörde mit. Zum Vergleich: 2023 wurde bei 72 Hunden im Freistaat eine Gefährlichkeit vermutet, 2022 waren es 91.

In Sachsen sind im vergangenen Jahr 613 Beißvorfälle mit Hunden gemeldet worden. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

"Die große Mehrheit der Hundehalterinnen und Hundehalter in Sachsen handelt verantwortungsbewusst. Unser gesetzlicher Auftrag richtet sich nicht gegen bestimmte Hunderassen oder Personen, sondern dient dem Schutz aller Menschen im Freistaat", erklärte LDS-Präsident Béla Bélafi.

Entscheidend sei ein achtsamer Umgang, verlässliche Erziehung und die Bereitschaft, geltende Regeln einzuhalten.

Die Zahl der festgestellten Beißattacken schwankte in den vergangenen Jahren zwischen 403 Vorfällen im Jahr 2013 und 737 im Jahr 2024.

Wenn Hunde durch aggressives Verhalten auffallen oder besondere Auflagen notwendig werden, greifen in Sachsen klare gesetzliche Regelungen. Grundlage ist das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden, das seit 2000 in Kraft ist.

Die LDS arbeitet eng mit den Kommunen zusammen, um es praktisch umzusetzen.