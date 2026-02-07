Als Zeichen der Solidarität: Bäcker locken mit grünen Leckereien

Dresden - Grün für die Hoffnung: Schon jetzt locken Bäckereien in Sachsen mit grünen Leckereien, bevor am Dienstag der bundesweite "Tag der Kinderhospizarbeit" stattfindet.

Der Ottendorfer Mühlenbäcker hat extra für den Tag der Kinderhospizarbeit Pistazien-Schnecken ins Angebot aufgenommen. © AKHD Dresden

Ziel der Aktion: Auf die Situation lebensverkürzend erkrankter Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien aufmerksam machen und Solidarität zeigen.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Dresden (AKHD) und 20 Jahre "Tag der Kinderhospizarbeit" gibt es grüne Baiser-Herzen bei Liebscher in Weinböhla.

Außerdem Pistazien-Schnecken bei der Ottendorfer Mühlenbäckerei oder grüne Eclairs bei Uhlig in Dresden.

Denn "grün steht als Symbol für Hoffnung und Solidarität mit den betroffenen Familien", erklärt AKHD-Sprecherin Annette Lindackers (60).