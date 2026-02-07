Als Zeichen der Solidarität: Bäcker locken mit grünen Leckereien

Schon jetzt locken Bäckereien in Sachsen mit grünen Leckereien, bevor am Dienstag der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit stattfindet.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Grün für die Hoffnung: Schon jetzt locken Bäckereien in Sachsen mit grünen Leckereien, bevor am Dienstag der bundesweite "Tag der Kinderhospizarbeit" stattfindet.

Der Ottendorfer Mühlenbäcker hat extra für den Tag der Kinderhospizarbeit Pistazien-Schnecken ins Angebot aufgenommen.
Der Ottendorfer Mühlenbäcker hat extra für den Tag der Kinderhospizarbeit Pistazien-Schnecken ins Angebot aufgenommen.  © AKHD Dresden

Ziel der Aktion: Auf die Situation lebensverkürzend erkrankter Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien aufmerksam machen und Solidarität zeigen.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Dresden (AKHD) und 20 Jahre "Tag der Kinderhospizarbeit" gibt es grüne Baiser-Herzen bei Liebscher in Weinböhla.

Außerdem Pistazien-Schnecken bei der Ottendorfer Mühlenbäckerei oder grüne Eclairs bei Uhlig in Dresden.

Viele Krankschreibungen in Deutschland: Doch Sachsen überrascht
Sachsen Viele Krankschreibungen in Deutschland: Doch Sachsen überrascht

Denn "grün steht als Symbol für Hoffnung und Solidarität mit den betroffenen Familien", erklärt AKHD-Sprecherin Annette Lindackers (60).

Viele Bäckereien unterstützen das Dresdner Kinderhospiz anlässlich des Aktionstages.
Viele Bäckereien unterstützen das Dresdner Kinderhospiz anlässlich des Aktionstages.  © AKHD Dresden
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Auch die Stadtbibliotheken Johannstadt und Südvorstadt stellen am Dienstag anlässlich des Aktionstages Kinderbücher vor, die das Thema Tod behandeln.

Außerdem wird der Dresdner Hauptbahnhof grün erleuchtet ebenfalls seine Solidarität zeigen.

Titelfoto: AKHD Dresden

Mehr zum Thema Sachsen: