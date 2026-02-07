Als Zeichen der Solidarität: Bäcker locken mit grünen Leckereien
Dresden - Grün für die Hoffnung: Schon jetzt locken Bäckereien in Sachsen mit grünen Leckereien, bevor am Dienstag der bundesweite "Tag der Kinderhospizarbeit" stattfindet.
Ziel der Aktion: Auf die Situation lebensverkürzend erkrankter Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien aufmerksam machen und Solidarität zeigen.
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Dresden (AKHD) und 20 Jahre "Tag der Kinderhospizarbeit" gibt es grüne Baiser-Herzen bei Liebscher in Weinböhla.
Außerdem Pistazien-Schnecken bei der Ottendorfer Mühlenbäckerei oder grüne Eclairs bei Uhlig in Dresden.
Denn "grün steht als Symbol für Hoffnung und Solidarität mit den betroffenen Familien", erklärt AKHD-Sprecherin Annette Lindackers (60).
Auch die Stadtbibliotheken Johannstadt und Südvorstadt stellen am Dienstag anlässlich des Aktionstages Kinderbücher vor, die das Thema Tod behandeln.
Außerdem wird der Dresdner Hauptbahnhof grün erleuchtet ebenfalls seine Solidarität zeigen.
Titelfoto: AKHD Dresden