Dauert dieser Winter einfach zu lange? Ersten Städten geht das Streusalz aus

Dresden/Riesa - Der Winter hält Sachsen seit Wochen fest im Griff, sorgt fast täglich für zahlreiche Unfälle mit Blechschäden und Verletzten. Während die Glättegefahr auch in den nächsten Tagen bleibt, wird das Streusalz allerdings langsam knapp.

Der Dresdner Winterdienst im Einsatz auf der Hauptstraße. © Robert Michael/dpa

Großenhain sowie Lugau im Erzgebirge streuen bereits weniger. Auch in Riesa ist Salz Mangelwahre.

"Auf untergeordneten Straßen in Wohngebieten und teilweise auch in Gewerbegebieten können wir kein Salz mehr einsetzen", erklärt ein Sprecher des Riesaer Straßendienstes.

Die Speicher in Dresden dagegen seien noch ausreichend gefüllt, versichert eine Sprecherin, es gäbe "keinen Engpass". Jährlich plant die Landeshauptstadt eine Summe von rund 600.000 Euro ein, um den Winterdienst zu gewährleisten.

In Leipzig sei die Lage ähnlich stabil.