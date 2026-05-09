Erschreckende Prognosen: Wir Sachsen werden immer weniger

Dresden - Der Letzte macht das Licht aus! Sachsens Einwohnerzahl wird in den kommenden Jahren weiter sinken. Je nach Berechnung geht der Wert um 8,2 Prozent bis 15,2 Prozent zurück, teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit.

Ein Auto fährt an einem verlassenen Haus vorbei - in Sachsens Landkreisen wird das fortan häufiger vorkommen. (Symbolfoto) © imago images/photothek

Im Jahr 2024 lebten im Freistaat noch rund 4,04 Millionen Menschen. 2045 sollen es den Prognosen zufolge zwischen 3,43 und 3,71 Millionen sein. Die Statistiker hatten insgesamt drei Varianten errechnet.

Die Vorausberechnung basiert auf der Analyse der Bevölkerungsentwicklung in den Jahren 2021 bis 2024.

Sämtliche Berechnungsvarianten sind sich jedoch einig, dass alle zehn Landkreise und die Stadt Chemnitz bis 2045 Einwohner verlieren.

Leipzig kann hingegen in zwei der drei Varianten mit einem Zuwachs von 1,7 bzw. 5,8 Prozent rechnen. Dresden käme zumindest in einer Variante auf ein Plus von 1,6 Prozent.