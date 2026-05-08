Echt prickelnd! Am Wochenende wird in Sachsen der Sekt gefeiert

Radebeul - Am morgigen Samstag knallen die Korken - dann ist Deutscher Sekttag. Auch in Sachsen öffnen Winzer ihre Türen, um prickelnde Kreationen vorzustellen.

Winzer Hendrik Weber produziert ausschließlich Sekte in seiner Manufaktur Perlgut. © PR

Erst recht, da das Weinanbaugebiet auf eine 190-jährige Sekttradition blicken kann. Im Jahr 1836 gründeten drei Radebeuler Weingutsbesitzer, darunter Carl August Bussard, die erste Manufaktur für moussierende Weine, die spätere Sektkellerei Bussard.

"Am 9. und 10. Mai laden wir anlässlich des Deutschen Sekttags zum Frühlingsfest auf unseren Hof am Meißner Kapitelberg ein", sagt Hendrik Weber, Inhaber der Sektmanufaktur Perlgut. Der Winzer hat sich ausschließlich der Herstellung handwerklicher Jahrgangs- und Lagensekte nach traditioneller Flaschengärung verschrieben.

Zum Frühlingsfest präsentiert er sein Sortiment, lädt 13/16 Uhr zu Führungen ein. "Für Fans besonderer Sekte öffnen wir ausgewählte Magnumflaschen aus unserer Schatzkammer."