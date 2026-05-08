Heftiger Unfall bei Grimma: Golf übersieht Passat beim Abbiegen

Grimma - Auf der S38 zwischen Mutzschen und Grimma (Landkreis Leipzig ) hat es am Freitagmittag ordentlich gerumst.

Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter ging der Notruf über einen Verkehrsunfall gegen 13 Uhr auf der Leitstelle ein. Demnach waren im Kreuzungsbereich des Abzweigs nach Haubitz zwei Autos ineinander gekracht und versperrten teils die Landstraße.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines VW Golf auf der Haubitzerstraße in Richtung S38 unterwegs, als er beim Abbiegen womöglich einen VW Passat übersah und mit diesem kollidierte.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Zschoppach und Grimma rückten zum Einsatz aus, sicherten ausgelaufene Betriebsmittel und reinigten die Fahrbahn.

Der Straßenabschnitt war von 13.25 Uhr bis 14.15 Uhr voll gesperrt, so der Polizeisprecher.