"Das war allerunterste Schublade!": Redeschlacht um milliardenschweren Sachsen-Haushalt

Dresden - Die Mehrheit für den Doppelhaushalt 2025/26 steht. Der Landtag entscheidet darüber Punkt für Punkt. Am Mittwoch schon, und Donnerstag geht die Abstimmung in die finale Phase. Zuvor rechneten die Fraktionen in einer Generalaussprache miteinander ab. Lacher, Beifall und lautstarker Protest inklusive.