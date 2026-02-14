Durchbruch beim Pumpenspezialisten: Harthaer Firma schließt Kündigungen vorerst aus
Hartha - Durchbruch beim Pumpenspezialisten Pierburg Pump Technology im mittelsächsischen Hartha: Der Rüstungskonzern Rheinmetall verkauft seine gesamte Automotive-Sparte, zu der auch Pierburg gehört.
Nun hat der Konzern einen Übernahmevertrag für die Beschäftigten ausgehandelt, der mindestens drei Jahre Gültigkeit besitzt, keine betriebsbedingten Kündigungen zulässt und zudem weitere Zugeständnisse enthält.
"Dies gibt den Kolleginnen und Kollegen in Hartha klare Sicherheit in einer Phase der Umstrukturierung", sagte Stefan Ehly (42), Erster Bevollmächtigter der IG Metall Dresden und Riesa.
Pierburg stellt derzeit auf neue Produkte wie Pedelec-Antriebe um.
Am Standort sind derzeit noch rund 350 Mitarbeiter beschäftigt. Bislang ist nicht bekannt, wer Pierburg übernimmt.
Laut Rheinmetall laufen derzeit Verhandlungen mit zwei Interessenten. Ein Vertragsabschluss sei spätestens bis Ende März angestrebt.
Titelfoto: EHL Media