Durchbruch beim Pumpenspezialisten: Harthaer Firma schließt Kündigungen vorerst aus

Hartha - Durchbruch beim Pumpenspezialisten Pierburg Pump Technology im mittelsächsischen Hartha: Der Rüstungskonzern Rheinmetall verkauft seine gesamte Automotive-Sparte, zu der auch Pierburg gehört.

Topsecret: Wer Pierburg übernimmt, hält der Konzern immer noch geheim. © EHL Media

Nun hat der Konzern einen Übernahmevertrag für die Beschäftigten ausgehandelt, der mindestens drei Jahre Gültigkeit besitzt, keine betriebsbedingten Kündigungen zulässt und zudem weitere Zugeständnisse enthält.

"Dies gibt den Kolleginnen und Kollegen in Hartha klare Sicherheit in einer Phase der Umstrukturierung", sagte Stefan Ehly (42), Erster Bevollmächtigter der IG Metall Dresden und Riesa.

Pierburg stellt derzeit auf neue Produkte wie Pedelec-Antriebe um.