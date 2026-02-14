Ausstellung würdigt Sachsens IT-Wiege Robotron

Leipzig - Mikrochip Goes Art: Der Erfolg der sächsischen Halbleiterindustrie im "Silicon Saxony" in und um Dresden kommt nicht von ungefähr. Mit ihren Wurzeln im größten Industriekombinat der DDR beschäftigt sich die Ausstellung "Robotron. Code und Utopie".

Von Robotron zum "Silicon Saxony" - heute kommt jeder dritte in Europa produzierte Chip aus Sachsen. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Schau beleuchtet in chronologischer Reihenfolge einzelne Kapitel aus der Geschichte des VEB Robotron, dessen Zentrale zwar in Dresden ihren Sitz hatte, deren Betriebe sich aber über die gesamte DDR verteilten.

Im Mittelpunkt stehen Kurzgeschichten aus der Robotron-Historie, die die ausgestellten Kunstwerke illustrieren.

Wer weiß denn heute noch, dass ein Teil des Robotron-Erfolgs auf der Arbeit der Staatssicherheit basierte? So überredete die Stasi in den 1980er-Jahren den japanischen Chiphersteller Toshiba, Pläne und Bauteile trotz Embargo in die DDR zu schmuggeln.

Damit gelang Forschern die Entwicklung eines 1-Megabit-Chips, der 1988 feierlich an Erich Honecker übergeben wurde.

Die Japaner ließen sich auch mit Meissener Porzellan bezahlen, was die Rotterdamer Künstlerin Antye Guenther (45) zu ihrem Werk "Operation ZWIEBELMUSTER" inspirierte.