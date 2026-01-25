Dynamo-Hasser verprügeln jungen Fußballfan (15) und rauben ihn aus

Wittichenau - Ein junger Dynamo-Fan (15) wurde am Samstagabend im Landkreis Bautzen verprügelt und beraubt.

Ein Teenager wurde am Samstagabend seiner Fan-Utensilien beraubt. (Symbolbild) © Lutz Hentschel

Gekleidet in Dynamo-Hoodie und -Jacke war der 15-Jährige gegen 19.57 Uhr auf der Hosker Straße in Wittichenau unterwegs, als er plötzlich von fünf Fremden attackiert wurde.

Die offensichtlichen Dynamo-Hasser schlugen auf den jungen Fußballfan ein und verlangte die Herausgabe seiner Fan-Kleidung, wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte.

Einer der Angreifer riss dem Teenager zudem gewaltsam einen Schlauchschal vom Hals. Ob es sich dabei ebenfalls um einen Fanartikel handelte, konnte ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage nicht sicher bestätigen.

Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und musste glücklicherweise nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden, so der Polizeisprecher.