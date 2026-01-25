In Boxberg steht Deutschlands größtes Kraftwerk - noch

Kohleausstieg, Umbau der Wirtschaft, Millionen kommen nicht an. Frust und Zukunftsängste in Boxberg.

Von Pia Lucchesi

Boxberg - Die über 160 Meter hohen Kühltürme vom Kraftwerk Boxberg sind Landmarken in der Lausitz. Sie weisen jedem den Weg in Sachsens größte Gemeinde. Wer in diesen Tagen dort mit Menschen ins Gespräch kommt, hört viele Klagen. Der Kohleausstieg zeichnet sich am Horizont ab, doch der Umbau der lokalen Wirtschaft nimmt keine Fahrt auf. Die Millionen aus dem Strukturwandel kommen im Dunstkreis des Kraftwerkes nicht an. Das sorgt für viel Frust und nährt Zukunftsängste.



Das Kraftwerk Boxberg liefert seit über 50 Jahren ohne Unterbrechung Strom. Es nutzt dafür die Braunkohle, die in den umliegenden Tagebauen gefördert wird. © Petra Hornig "1990 hatte das Kraftwerk 4500 Beschäftigte. Vergangenes Jahr waren es nur noch 550 Leute. Das macht was mit den Menschen, die hier arbeiten", sagt Martin Schautschick (39). Er ist Vorsitzender des Betriebsrates des Kraftwerkes Boxberg, das vom Energieversorger LEAG betrieben wird. Der LEAG-Konzern entstand 2016 durch den Verkauf der Lausitzer Braunkohletagebaue und -kraftwerke. Damals veräußerte der schwedische Energiekonzern Vattenfall AB das Erbe der ostdeutschen Braunkohlekombinate an die tschechische EPH-Gruppe. Schautschick arbeitet seit 2007 im Kraftwerk. Der Familienvater aus Weißkeißel spricht für seine Kollegen und die Menschen rund um Boxberg, wenn er sagt: "Wir haben den Kohlekompromiss nicht gefeiert, aber akzeptiert. Wir haben an die Politik und deren Versprechen zum Strukturwandel geglaubt. Heute muss ich sagen, dass wir uns hier verarscht fühlen."

Der Ort Boxberg/O.L. hat knapp 1000 Einwohner. Die Gemeinde zählt 18 Ortsteile. © Petra Hornig

Ein Brunnen schmückt das Zentrum von Boxberg. Der Ort ist mit der Förderung der Braunkohle und dem Bau des Kraftwerkes groß geworden. Heute zählt er gut 3000 Einwohner. © Petra Hornig

Schautschick: "Boxberg ging bis jetzt immer leer aus"

Martin Schautschick (39) im Kesselhaus an einer Luke, die den Blick ins Feuer im Kessel freigibt. Der gelernte Elektroniker ist Vorsitzender des Betriebsrates des Kraftwerkes Boxberg. © Petra Hornig Der Arbeitnehmer-Vertreter übt heftig Kritik: an den Landkreisen Bautzen und Görlitz, die bei der Bewältigung des Strukturwandels nicht an einem Strang ziehen. An den Ländern Sachsen und Brandenburg, die länderübergreifende Visionen und Ideen nicht entwickeln. Und an den Bundesregierungen von Kanzler Olaf Scholz (67, SPD) und Kanzler Friedrich Merz (70, CDU), die viel angekündigt und bisher nicht geliefert haben. "Neue Achsen für den Bahn- und Fernverkehr hat man uns versprochen. Dazu noch Bundeswehr mit Kasernen und Forschung. Die Kaserne soll jetzt in Bernsdorf errichtet werden. Das ist gut 50 Kilometer weit weg. Boxberg ging bis jetzt immer leer aus", ärgert sich Schautschick. Am Kraftwerk werden zwar gegenwärtig viele Millionen Euro in Batterien und Solarfelder investiert, nennenswert neue Jobs bringt das aber nicht. Sachsen Wo gibt Sachsen 2026 eigentlich seine Milliarden aus? Schautschick: "Wir brauchen starke Verkehrsanbindungen und Gewerbegebiete. Wie sonst sollen sich hier neue Betriebe ansiedeln?"

Boxberg hofft auf noch mehr Tourismus am Bärwalder See und am Findlingspark Nochten. Den Wegfall Tausender Jobs in der Kohle kann der Gästeverkehr allerdings nicht kompensieren. © Steffen Unger

Im März 2021 unterzeichneten Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (63, CDU) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) im Kraftwerk Boxberg eine Erklärung zur Rolle der Bundeswehr bei der Bewältigung des Strukturwandels in der Lausitz. © imago images/Future Image

Boxberger Bürgermeister: "Wir wollen hier Wertschöpfung und Arbeitsplätze"

Bürgermeister Hendryk Balko (38, parteilos) vor einer Karte der Gemeinde Boxberg. Sie ist flächenmäßig die größte Gemeinde Sachsens. Der Truppenübungsplatz Oberlausitz grenzt an Boxberg. © Petra Hornig Der Boxberger Bürgermeister Hendryk Balko (38, parteilos) teilt die Lageeinschätzung des Gewerkschafters. Er sagt fast beschwörend: "Wir wollen Industriegemeinde bleiben. Unsere Bevölkerung ist gewöhnt an schwere Industrie. Wir wollen hier Wertschöpfung und Arbeitsplätze." Balko findet, dass man sich "in Sachen Strukturwandel derzeit im Klein-Klein verliert, anstatt zu klotzen". Der Kommunalpolitiker formuliert Forderungen: Die Kommunen im Norden des Landkreises Görlitz sollen feste Budget-Zusagen bekommen, um eigene Projekte vorbereiten zu können. Die Infrastruktur muss auf Top-Niveau gehoben werden, damit Investoren "einen reich gedeckten Tisch vorfinden". Die Landesregierung soll Druck auf die LEAG machen, damit Flächen freigegeben werden. Sein Traum: ein Kompetenz- und Ausbildungszentrum für Energiethemen in Boxberg. Die Stimmung in der Gemeinde Boxberg schwankt. "War ja klar, dass das Geld bei uns nicht ankommt, sondern in Cottbus, Görlitz oder Bautzen versandet", hört man oft in Gesprächen. Resignation, aber auch Wut greift um sich. Viele reden von Niedergang. Rentnerin Waltraud aus Uhyst bringt es so auf den Punkt: "Investoren und neue Produktion müssen her, damit die jungen Leute nicht weiter abwandern. Sonst ist hier bald alles tot."

Die Rentnerin Waltraud aus Uhyst wünscht sich, dass die "Kohle-Kohle" der Beginn einer neuen Industrie-Ära für Boxberg ist. © Petra Hornig

Der Ausstieg ist beschlossene Sache

Eine Förderbrücke im Tagebau Nochten bei Sonnenuntergang. Industrieromantik anno 1994. © picture-alliance/ ZB Deutschland will bis spätestens 2038 raus aus der Kohleverstromung. 2020 beschlossen Bundesregierung, Kohleländer und Kraftwerksbetreiber dafür einen Fahrplan. Noch im selben Jahr begann man den Ausstiegsplan umzusetzen und die ersten Kraftwerksblöcke abzuschalten. Vereinbart wurde auch, dass 2026 und 2029 überprüft wird, ob Stilllegungsdaten nach 2030 um je drei Jahre vorgezogen werden können. Insgesamt 4,35 Milliarden Euro Entschädigungen erhalten die Betreiber von Kohlekraftwerken (West: 2,6 Milliarden Euro; Ost: 1,75 Milliarden Euro). Nachdem die EU-Kommission die Beihilfe erlaubt hatte, räumte man Anfang Dezember 2025 den Weg frei für die Zahlungen an die LEAG, die in der Lausitz aktiv ist. Insgesamt 40 Milliarden Euro erhalten die vom Strukturwandel betroffenen Kohleregionen - für den Umbau der Wirtschaft vor Ort. Rund 60 Prozent der Mittel sind bereits verplant (Verkehrsprojekte, Auf- und Ausbau von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen). Als Ersatz für die wegfallenden Kohlekraftwerke plant die Bundesregierung den Bau neuer Gaskraftwerke.

