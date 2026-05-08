Sachsens Bauern öffnen ihre Höfe - dabei haben sie aktuell einige Sorgen

Dresden - Zwischen Kühen, Heuballen und Traktoren: Anlässlich des "Tags des offenen Hofes" laden sächsische Landwirte an diesem Wochenende Interessierte nach Clausnitz (Osterzgebirge), Hirschstein (Meißen) und Radebeul auf ihre Höfe ein. Neben Stallführungen gibt es dort auch viele regionale Produkte zu entdecken - von der Ernte bis ins Supermarktregal.

Während der Aktionstage zeigen die Bauern, wie sie mit ihren Tieren umgehen. (Symbolfoto) © IMAGO/MASKOT

"Die Veranstaltung gibt es in Sachsen bereits seit 2001 - in diesem Jahr beteiligen sich rund 54 Betriebe an der Aktion", erklärt Alin Rößler, Sprecherin des Sächsischen Landesbauernverbandes.

Doch nicht nur die Landwirte im Freistaat profitieren von dem regionalen Event: "Jedes Jahr besuchen rund 70.000 bis 80.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Höfe."

Ziel sei es dabei, den kleinen sowie großen Besuchern einen "realen Einblick" hinter die Kulissen der landwirtschaftlichen Urproduktion zu ermöglichen. Zusätzlich sollen Verbraucher und Bauern die Möglichkeit erhalten, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Gleichzeitig nutzen viele Landwirte die Gelegenheit, um auf die aktuellen Herausforderungen der Branche aufmerksam zu machen.