Energiefirma investiert 40 Mio. Euro in Riesa

Riesa - Die Stahlwerkerstadt bekommt ein neues Energie-Kraftpaket! WT Energiesysteme hat am Donnerstag Richtfest für den nächsten Ausbau ihres Standorts gefeiert.

Richtfest mit dem Ministerpräsidenten. © WT Energiesysteme/Norbert Neumann

Rund 40 Millionen Euro investiert das Unternehmen dort, das Technik für Stromnetze baut. Vor allem Umspannwerke, die Strom verteilen und erneuerbare Energie ins Netz bringen.

In Riesa entsteht nun ein moderner Bürokomplex mit 2700 Quadratmetern, eine neue Fertigungshalle, später sogar ein Schulungszentrum mit Trainings-Umspannwerk.

Schon jetzt sind erste Hallen fertig, im November 2026 soll alles stehen. Auch die Meißner Elektroanlagenbau Schneider GmbH zieht unter das Dach der WT-Gruppe nach Riesa.