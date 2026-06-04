Fahrer im Krankenhaus: Ford wird zwischen Tram und Mast eingeklemmt

Zwickau - In Zwickau ist am Donnerstag ein Ford mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Fahrer (74) wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Ford wurde zwischen der Straßenbahn und einem Mast eingeklemmt. © Mike Müller

Der Unfall passierte am Nachmittag in der Marienthaler Straße. Der 74-Jährige war stadteinwärts unterwegs und wollte nach rechts in den Brander Weg abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine Straßenbahn.

Der Ford krachte mit der Bahn zusammen. Da die Tram nicht sofort stehen blieb, wurde der Ford gedreht und zwischen der Bahn und einem Mast eingeklemmt.

Nach ersten Informationen der Polizei wurden keine Fahrgäste verletzt. Der Ford-Fahrer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallursache ist noch unklar. An der Kreuzung gibt es eine Ampel, die auslöst, wenn sich eine Straßenbahn nähert. Nach Angaben der Polizei kann ein technischer Defekt an der Anlage nicht ausgeschlossen werden.