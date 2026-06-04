Vom Ossi zum Aussie: Diese Liebesgeschichte stellt eine sächsische Familie auf den Kopf

Markranstädt/Brisbane (Australien) - Manchmal reichen drei Tage, um ein ganzes Leben zu verändern. Für Denise Hahn (37) begann alles auf einer Backpacking-Reise in Thailand und endet nun mit einem One-Way-Ticket nach Australien. Was wie ein Urlaubsflirt begann, wird im September zur großen Liebe fürs Leben.

In dem Australier hat Denise die Liebe des Lebens gefunden. © privat

Als Denise im vergangenen Sommer allein nach Thailand aufbrach, wollte sie eigentlich nur ihre Komfortzone verlassen. Doch schon am dritten Tag lernte sie den Australier Damon (47) kennen.

"Wir haben dort eigentlich nur drei Tage miteinander verbracht und sind trotzdem in Kontakt geblieben. Uns war sofort klar, dass wir uns wiedersehen wollen", erzählt Denise TAG24.

Die Distanz zwischen Deutschland und Australien war eine Herausforderung. "Mit der Zeitverschiebung war es wirklich schwer. Aber wir haben jeden Tag Kontakt gehalten." Wenige Monate später flog Denise zu Besuch nach Australien. "Vom ersten Tag an war klar, dass eine Fernbeziehung für uns nicht funktioniert."

Auch ihre große Schwester Mandy Hofmann (43) hatte früh eine Ahnung. Als Denise aus Thailand zurückkam und ihr alles erzählte, dachte sie sofort: "Die wandert aus." Als ihre kleine Schwester später ein Familienmeeting ankündigte, um eine wichtige Neuigkeit zu verkünden, kam Mandy ihr sogar zuvor. "Meine erste Reaktion war eigentlich: Ich wusste es."