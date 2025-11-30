Einbrecher steigen in Fahrradladen ein: Händler ärgert sich über enormen Schaden

Pirna - Übel. Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag in ein Fahrradgeschäft in Pirna eingestiegen.

Bei Traditionshändler Zweirad Gollmann wurde in der Nacht zum Freitag eingebrochen. © Daniel Förster

Sie kamen in der Nacht und richteten einen enormen Schaden an. Einbrecher haben das Fahrradgeschäft Zweirad Gollmann in Pirna heimgesucht.

Ihre Beute: 18 hochpreisige E-Bikes. Gesamtwert laut Polizei: etwa 80.000 Euro.

"Die Täter schafften es scheinbar, fast lautlos unsere Türanlage aufzuhebeln und so trotz mehrfach gesicherter Schließanlage bei uns einzudringen", sagte Ladeninhaber Eric Gollmann zu einem Reporter.

Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich hauptsächlich um E-Mountainbikes der Marken Giant, Cannondale, Conway und Stevens im Preis zwischen 3000 und 7500 Euro. Zudem seien zwei Türen nachhaltig beschädigt, und die Anlage müsse gegen neue Sicherheitssysteme ersetzt werden.

Eric Gollmann (38) vermutet, dass sich die Täter zunächst an dem Eingang zur Werkstatt zu schaffen gemacht haben, seien dort aber gescheitert. "Die große Ladentür haben sie dann öffnen können …" Dennoch sei auch die Werkstatttür "unbrauchbar beschädigt" worden.