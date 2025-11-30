Brief von der Bundeswehr: Tausende junge Sachsen bekommen Post

Kamenz - Tausende junge Erwachsene in Sachsen könnten im kommenden Jahr einen Brief der Bundeswehr im Briefkasten finden.

Rekruten bei einer Gefechtsausbildung: Tausende junge Sachsen kriegen 2026 Post von der Bundeswehr. (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa

Wie das Statistische Landesamt auf Anfrage mitteilte, lebten Ende Juni 17.619 männliche deutsche Staatsangehörige, die 2008 geboren wurden, im Freistaat. Wenn sie im kommenden Jahr volljährig werden, könnten für sie gegebenenfalls neue Regeln zur sogenannten Wehrerfassung und zum Wehrdienst greifen.

Hintergrund ist ein Gesetzentwurf von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (65,SPD), mit dem mehr Soldaten für die Bundeswehr gewonnen werden sollen.

Die Wehrpflicht ist zwar seit 2011 ausgesetzt, der Wehrdienst damit freiwillig - mit dem neuen Modell sollen junge Menschen jedoch wieder systematisch erfasst werden. Das Gesetz muss noch durch den Bundestag und Bundesrat.

Nach den Plänen sollen alle, die nach dem 1. Januar 2026 volljährig werden, einen Brief mit einem QR-Code erhalten. Er führt zu einem Online-Fragebogen, in dem unter anderem Bildungsabschluss, Körpergröße, Gewicht und die grundsätzliche Bereitschaft zum Wehrdienst abgefragt werden. Die Angaben sollen ein besseres Bild darüber liefern, wie viele junge Erwachsene pro Jahrgang für den Dienst bei den Streitkräften infrage kommen.